موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره أودينيزي يوم الأحد المقبل 2 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره أودينيزي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره أودينيزي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.



