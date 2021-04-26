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موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:39 م
ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره لاتسيو، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره لاتسيو، على أرضية ملعب الأولمبيكو.

ويحتل نادي ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، في حين يتواجد لاتسيو في المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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الكلمات المفتاحية

ميلان لاتسيو وميلان لاتسيو

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