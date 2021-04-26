يسرا تقلب الطاولة على الجميع في حرب أهلية



تألقت النجمة يسرا قنبلة في وجه الجميع، وأصبحت هي الطرف الأقوى في حرب أهلية، فبعد أن ظنت نادين (سينتيا خليفة) إنها قد تقنع الجميع بنسب جنينها إلى زوجها الراحل عزيز (رشدي الشامي)، الذي توفي لتوِّه ومن الصعب إثبات عكس ذلك، كشفت مريم (يسرا) عن تحاليل طبية تكشف عن العجز الجنسي لعزيز، وبالتالي عدم قدرته على الإنجاب.



ومن المتوقع أن توجه مريم دفة الحرب تجاه دكتور يوسف (باسل خياط) الذي خدعها وكتب المستشفى الخاصة به باسمه، بعد أن أقنعها بالزواج منه.

في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.