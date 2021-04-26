مقتل أكثر من 30 جنديًا في هجوم مسلح بنيجيريا

أعلنت مصادر بجيش نيجيريا، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 30 جنديًا في هجوم شنه مسلحون بولاية بورنو، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في نيجيريا، مقتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، هاجم نحو 200 مسلح قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين.