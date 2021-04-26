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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 14 من مسلسل"المداح" لـ حماده هلال

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت  الحلقة 14 من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، عدة أحداث أبرزها خروج والدة حمادة هلال، الذي يجسد شخصية صابر من المستشفى، وذلك بعد أن حصل الأخير على مقابل قطعة الذهب من سمير أبو المجد، ويجسد شخصيته محسن منصور، ليدفع بها حساب المستشفى.

واكتشفت رحاب، بوجود عمل في غرفتها، لتشك في شقيقتها منال وتواجهها به، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.
جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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