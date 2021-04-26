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قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة السكة الحديد، اليوم عن زيادة عدد القطارات على خطوطها بالوجهين البحرى والقبلى، إضافة للقطارات الحالية العاملة على الخطوط، بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إضافة عربات على القطارات الحالية علاوة على بعض القطارات خلال الفترة من 1052021 إلى 2152021 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتى:-

أولا: تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 1052021 إلى 2152021 بعدد (2) قطار مكيف يوميا، وعدد 2 قطار روسى يوميا خلال هذه الفترة وهى كالتالي: -


• قطار 1936 مكيف القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.
• قطار 1937 مكيف أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.
• قطار 2202 روسي القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة
• قطار 2203 روسي أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة


ثانيًا: تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجة طلب جمهور الركاب بعدد (4) قطارات وهي كالتالي: -
• قطار 1940 مكيف الإسكندرية أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 952021 فقط
• قطار 1940 مكيف القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 115 2021 فقط
• قطار 1941 مكيف أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 1052021 فقط
• قطار 1941 مكيف أسوان الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 1952021 فقط
ثالثا: إضافة عدد 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا وذلك خلال الفترة من 1052021 إلى2152021.

وبذلك يكون قد تم إضافة 30 قطارا مكيفا و24 قطار روسى و336 عربة علاوة بإجمالى عدد 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.


رابعًا: قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة:


• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة.
• يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 264 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوما من محطتي القاهرة والجيزة فقط على أن يبدأ صرف التذاكر الساعة السابعة صباحًا لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر.
• يتم الحجز علي قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة.
• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.
• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.
• إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسى تيسيرًا علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.

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