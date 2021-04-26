محافظ المركزى البريطاني: الاقتصاد سيشهد نموا سريعا للغاية

قال بين برودبنت نائب محافظ "بنك إنجلترا" (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، في تصريحات صحافية، إن اقتصاد البلاد سيشهد نموا سريعا للغاية، خلال الربعين المقبلين، على الأقل، وفقا لـ"الألمانية".





ويتوقع بنك إنجلترا أن تنفق الأسر نحو 5 في المائة، من الأموال التي ادخرتها خلال جائحة فيروس كورونا، ولكن الخبير الاقتصادي السابق في مجموعة "جولدمان ساكس" للخدمات المصرفية والاستثمارية توقع أن ينفق المستهلكون أكثر من ذلك. وأضاف لدى مقابلة مع صحيفة "تليجراف" أن الأشخاص الذين يدخرون بشكل أقل سيدعمون الاقتصاد.





ويضغط نواب البرلمان في المملكة المتحدة على الحكومة لتوضيح خطتها لاستئناف السفر الجوي بحلول نهاية الأسبوع المقبل، قائلين إن "القطاعات المعتمدة على السياحة في البلاد تواجه خطر خسارة صيف ثان".





ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير للجنة النقل في مجلس العموم نشر أمس الأول، أن الخطة، التي نشرها في وقت سابق من هذا الشهر فريق عمل لاستئناف الرحلات الخارجية لم تحدد التفاصيل المطلوبة.





وكانت الحكومة قد حددت هدفا يتمثل في استئناف السفر الترفيهي بحلول 17 أيار (مايو)، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا للمضي قدما، وفقا لـ"الألمانية".





وطلبت اللجنة من الحكومة أن تحدد بحلول الأول من أيار (مايو) كيف سيتم نقل الدول بين الفئات فيما يسمى نظام إشارات المرور، الذي سيحكم القيود على الحدود.





كما طلبت بديلا يمكن تحمله بشكل أكبر لفحوص "بي سي آر" لكشف الإصابة بكورونا، التي أقرت الحكومة بأنها تشكل عقبة أمام السفر. وجاء الضغط وسط مشهد متشدد لقطاع السفر، الذي توقف فعليا العام الماضي.





وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي أخيرا إن "شركات الطيران ستخسر 48 مليار دولار هذا العام"، مع كون أوروبا هي المنطقة الأبطأ في التعافي. وأضافت المملكة المتحدة هذا الأسبوع الهند إلى قائمة الدول، التي يحظر السفر منها وإليها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.





وبحسب "الفرنسية"، تظهر تقديرات النتائج المالية تدهورا، مقارنة بالتوقعات السابقة لاتحاد النقل الجوي الدولي في كانون الأول (ديسمبر)، التي قدرت أن الخسائر ستبلغ 38 مليار دولار هذا العام، وبلغت الخسائر نحو 126.54 مليار دولار 2020.