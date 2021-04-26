نجاح مصري جديد.. إدراج 31 جامعة ضمن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

يحظى قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، التي لا تدخر جهدا من أجل الارتقاء بالتعليم العالي، في مختلف الكليات والمعاهد، والجامعات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.



وفيما تواصل وزارة التعليم العالي، ولبحث العلمي، العمل على تطوير الجامعات وما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حققت مصر نجاحا جديدا، يتمثل في إدراج 31 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لهذا العام.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" الجامعات المصرية المدرجة ضمن تصنيف التايمز العالمى وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها 17 هدفًا :



- ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية، مقارنة بـ16 جامعة فى عام 2019، و23 جامعة فى عام 2020.



- حصلت جامعة أسوان على المرتبة 95 عالميًا، وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولي على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العام 2021، مقارنة بالعام الماضى والذى لم تظهر فيه أي جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة.



- جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 201-300.



- حلت جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ في المركز 301-400.



- حصلت 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهى جامعات: عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا.



- ارتفع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة.



- تصدرت بعض الجامعات المصرية فى أهداف التنمية المستدامة على النحو التالى:



جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 95 عالميًا لهذا العام فى تحقيق الهدف الأول، وهو القضاء على الفقر.

حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 45 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع، وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 90 عالميًا فى تحقيق الهدف العاشر، وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

احتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى، وهو القضاء التام على الجوع.

حصلت جامعة أسوان على المرتبة 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث، وهو الصحة الجيدة والرفاهية.

تصدرت جامعة أسوان المركز 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الخامس، وهو المساواة بين الجنسين.

احتلت جامعة أسوان أيضًا المرتبة 31 عالميًا فى تحقيق الهدف الحادى عشر، وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

كما جاءت جامعة أسوان فى المركز 33 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع عشر، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

جاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب 83 عالميًا فى تحقيق الهدف الرابع، وهو التعليم الجيد.

حصلت جامعة الإسكندرية على المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس عشر، وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.

احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 91 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس، وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية.

تصدرت جامعة فاروس المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثامن، وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

احتلت جامعة المنصورة المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف التاسع، وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

حصلت جامعة كفر الشيخ على المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى عشر، وهو الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

جاءت جامعة كفر الشيخ فى المرتبة 39 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.

احتلت جامعة بنها المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدفين الرابع عشر، وهو الحياة تحت الماء، والخامس عشر، وهو الحياة فى البر.



- حصلت جامعة أسوان على مكانة متميزة فى تصنيف التايمز لهذا العام، وفى العديد من أهداف التنمية المستدامة.



- حققت 5 جامعات مصرية مراكز متقدمة بين أفضل 100 جامعة عالميًا في 8 أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة للعام 2021، مقارنة بـ4 جامعات فقط العام الماضى 2020 من بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 7 أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة.



جدير بالذكر، أن تصنيف التايمز يعتبر من أهم المؤشرات لتأثير التعليم العالي بالدول المختلفة على مستوى العالم، وهي مؤشرات الأداء العالمية الوحيدة التي تقيّم الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).



أدرج هذا التصنيف بشكل عام الجامعات على مستوى العالم ليضم التصنيف 768 جامعة فقط عام 2020 مقارنة بـ1115 جامعة عام 2021، فضلا عن أن أهداف التنمية المستدامة في هذه المجالات أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.



ويشير تصنيف التايمز إلى أهمية أن تضع الجامعات بشكل عام الخطط البحثية الخاصة بها بشكل موازٍ لأهداف التنمية المستدامة.



وتتضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا 4 محاور هي:



المحور الأول: إعداد الأبحاث للباحثين المصريين بالجامعات المصرية بموضوعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.



المحور الثاني: العمل على خطط واضحة لمخرجات التعليم والتعلم تضمن جودة التعليم واستمرار التعليم فيما بعد التخرج بشكل موازٍ لخطط التنمية المستدامة.



المحور الثالث: الدور الذي يجب أن تلعبه الجامعات للحفاظ ليس فقط على الموارد المادية ولكن أيضًا على الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تعتبر الوزارة المنتسبين للجامعات مشاركين في الخطط التنموية، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



المحور الرابع: يعتبر المكان والبيئة التعليمية والمكانة الدولية أمرًا مهما في التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى دور الجامعات في خدمة المجتمع والعمل الذي تقوم به الجامعات مع مجتمعاتها المحلية والإقليمية والوطنية والدولية، والذى يعد هو الطريقة الرئيسية ذات التأثير الملحوظ في تنفيذ أحد أهداف الاستدامة.