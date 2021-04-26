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بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مفاجأة سارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي يوم غدًا الثلاثاء.

وبات مهاجم الفريق محمد شريف جاهز للمشاركة في المباراة بصفة أساسية بعد أن تماثل للشفاء بصورة كاملة من الكدمة التي لحقت به في مواجهة إنبي الماضية والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان موسيماني قد فضل إخراج شريف بين شوطي مباراة إنبي الماضية بسبب شعوره ببعض الإنزعاجات على مستوى القدم اليمنى قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة المصري.

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