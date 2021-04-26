هزة أرضية قوية تضرب محافظة كرمانشاه الإيرانية

شهدت مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب إيران، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة الأرضية، في الساعة 2:39 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الأرض، وفقًا لوكالة "إيرنا" الإيرانية.

وحى الآن، لم ترد حتى الآن تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.