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هزة أرضية قوية تضرب محافظة كرمانشاه الإيرانية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:59 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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شهدت مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب إيران، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

 

ووقعت الهزة الأرضية، في الساعة 2:39 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الأرض، وفقًا لوكالة "إيرنا" الإيرانية.

 

وحى الآن، لم ترد حتى الآن تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

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