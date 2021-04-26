وزارة الكهرباء تنفذ مشروعات بقيمة 164 لتحسين الخدمة بمحافظة سويس

قال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها نفذت أعمال تطوير وتوسيع بالشبكة الكهربائية في نطاقة محافظة السويس بقيمة بلغت 165 مليون جنيه كانت قد بدأتها منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن اعمال التطوير التي نفذت في نطاق محافظة السويس سيستفيد من خلالها 300 ألف مشترك، و تشمل إحلال وتجديد وتوسعة نحو - 100 محول وأكشاك قدرات مختلف ، و عدد 35 سكينة هوائية جهد متوسط، وعدد - 40 وحدة ربط حلقى جهد متوسط ، وعدد- 225 عامود هوائى جهد متوسط،و - 30 كم خطوط هوائية جهد متوسط،و - 70 كم كابلات أرضية جهد متوسط وتركيب 5220عامود جهد منخفض .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وأكد "شاكر" على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.