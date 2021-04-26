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موقف كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة مانشستر سيتي بعد غدًأ الأربعاء لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني الفريق الفرنسي مؤخرًا من تذبذب المستوى في بطولة الدوري حيث يحتل وصافة الترتيب خلف فريق نادي ليل المتصدر على الرغم من حسمه الفوز في المباراة الأخيرة على حساب ميتز بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت مباراة ميتز الأخيرة خروج الدولي الفرنسي كلييان مبابي مهاجم الفريق مصابًا بعد الكدمة القوية التي تعرض لها ما جعل الجمهور يخشى غيابة عن موقعه مانشستر سيتي.

لكن بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أكدت لحاق مبابي بالمباراة المرتقبة خاصةً أن الكدمة التي تعرض لها لم ترتقي لمستوى الخطورة الذي يمنعه من المشاركة ضد كتيبة جوارديولا.

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