تسهيلات مصرية.. إلى أين وصلت مفاوضات قناة السويس مع الشركة المالكة لسفينة "EVER GIVEN"؟

فيما لا تزال أزمة سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" قائمة، قدمت مصر تسهيلات كبيرة، لإنجاح المفاوضات الجارية بين هيئة قناة السويس، وبين الشركة المالكة للسفينة، التي جنحت في القناة يوم 23 من شهر مارس الماضي، ونجحت الهيئة في إدارة الأزمة بشكل احترافي، حتى تمكنت في الأخير من تعويم السفينة وتحريكها.





يأتي ذلك في إطار حرص مصر على إنجاح تلك المفاوضات، والتوصل إلى حلول توافقية تلائم جميع الأطراف.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مستجدات المفاوضات الجارية بين هيئة قناة السويس وبين الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN":





إلى أين وصلت المفاوضات؟





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، إن الهيئة حريصة كل الحرص على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، وشركة التأمين، وإبداء كل سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم جميع الأطراف.





وأعرب رئيس هيئة قناة السويس عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب، في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة، تقديرا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على صناعة النقل البحري.





وأوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كل المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.





وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله، على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.





وكانت الهيئة قد استجابت لجميع الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.





أزمة السفينة





وكانت السفينة البنمية "EVER GIVEN" قد عبرت قناة السويس يوم الثلاثاء، الموافق 23 من شهر مارس الماضي، ضمن قافلة الجنوب المتجهة من السويس إلى بورسعيد، وسبقها في العبور 12 سفينة، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة وتوقفت السفن للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات.





وفي أثناء عبورها لقناة السويس، جنحت السفينة البنمية، مما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي للقناة.



