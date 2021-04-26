تعرف على مواعيد الشهر العقاري في رمضان 2021 بجميع محافظات مصر





يبحث فئة كبيرة من الشعب المصري عن مواعيد الشهر العقاري في رمضان 2021، حيث أعلنت الحكومة أن كل عام بيشهد تغيير في مواعيد عمل المصالح الحكومية، وذلك لتتناسب مع ساعات الصيام خلال نهار رمضان.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، مواعيد الشهر العقاري في رمضان 2021 بجميع محافظات مصر خلال الفترة الصباحية والمسائية، لتناسب عدد ساعات الصيام.





مواعيد الشهر العقارى في رمضان 2021 بجميع المحافظات

تبدأ مواعيد مكتب الشهر العقاري في جميع المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة 9 صباحُا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وتمتد ساعات العمل في بعض مكاتب البريد حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.





مواعيد الشهر العقارى في رمضان 2021 في الإسكندرية

أعلنت بعض المكاتب مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان 2021 بالإسكندرية، والتي جاءت كالآتي:-





- مكتب محرم بك من 9 صباحًا إلى 2 مساءً.





- مكتب سيدي جابر من 9 صباحًا إلى 2 مساءً.





- مكتب سبورتنج من الساعة 9 صباحًا إلى 2 مساءً.





- مكتب العامرية من 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً.





- مكتب الدخيلة من 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً.





- مكتب المعمورة من الساعة 9 صباحًا إلى 2 مساءً.





- مكتب نادي سموحة من الساعة 9 صباحًا إلى 2 مساءً.





- مكتب نادي القضاة من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.





- مكتب السيوف من الساعة 9 صباحًا إلى 3:30 عصرًا.





- مكتب المنشية من 9 صباحًا إلى 3:30 عصرًا.





الخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقاري

ويقدم الشهر العقاري مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها مثل:





- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).





- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.





- تصوير المحررات التى يطلب شهرها.





- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.





- إعطاء الشهادات العقارية.





- إعداد فهارس المحررات التي تشهر.





- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.





- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.





- الترخيص بالاطلاع،كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.



