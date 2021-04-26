الجيزة في 24 ساعة: رفع 203 شيشة بحي الدقي.. وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة بالقناطر

تواصل محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية، جهودها لمنع إنتشار مرض كورونا بالدواوين العامة كل بنطاقه، بإلإضافة إلى الرقابة بمختلف القطاعات للتأكد من الإلتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورنا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات.



ونستعرض لكم جهود محافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا:-



- حي الدقي

وتنفيذاً لتلك التوجيهات فقد تم تحرير عدد 9 محاضر مخالفة لتقديم الشيشة وعدم إرتداء الكمامة وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق خلال حملة مكبرة لأجهزة حى الدقى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتى تمكنت من مصادرة عدد 203 شيشة ورفع عدد 177 حالة إشغالات بنطاق شوارع ( التحرير، محمد كامل مرسى، محيى الدين أبوالعز، سليمان جوهر ) و رش وتعقيم شارع التحرير ومنطقة كوبرى الخشب بالكلور والماء.



- مركز ومدينة القناطر



وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض أسواق نكلا وجزايه وتحرير 8 محاضر لعدم إرتداء الكمامة و10 محاضر إِشغال ومصادرة 3 مركبات توك توك وعدد من الكراسى والشيش والطاولات، كما تمكنت لجان المتابعة من إيقاف حالة بناء مخالف عبارة عن سور على مساحة 700 م2 بالأراضى الزراعية وتم مصادرة مواد ومعدات البناء وتحرير محضر مخالفة للمالك، ويجرى العمل على تجهيز موقف السيارات بالمدينة، وبدء أعمال التشيد بسور مصرف الرهاوى.



- مركز ومدينة البدرشين



كما شنت أجهزة مركز ومدينة البدرشين حملة ليلية مكبرة للتأكد من إلتزام المقاهى والمحال بإجراءات الوقائية وفع الإشغالات بنطاق شوارع ( عمرو بن العاص، المزلقان، النيل السعيد ) وتم إيداع المضبوطات التى أسفرت عنها الحملة بمخازن المدينة وتحرير محاضر المخالفة للقائمين على تلك المقاهى والمحال، والإنتهاء من أعمال تنصيب عدد 25 عمود بأبو رجوان البحرى بداية من مسجد السلام وحتى محول العمدة.



- حي الوراق



ونجحت أجهزة حى الوراق فى إزالة الحواجز الحديدية المقامة بمتفرقات شارع عبدالمنعم رياض لتسهيل حركة المارة والمركبات، وتوجيه حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الجانبية ببعض قطاعات الحى.



- مركز ومدينة أوسيم



وتجرى أجهزة المتابعة بمركز ومدينة أوسيم حملات دورية لمراقبة إلتزام المحال والمقاهى بمواعيد الغلق الصيفية، حيث تمكنت الحملة من غلق عدد من المقاهى بشوارع الحفرية والبراجيل لمخالفتها للمواعيد وعدم تطبيقها للإجراءات الإحترازية.



- مركز ومدينة الحوامدية



وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قام مركز ومدينة الحوامدية بتنفيذ أعمال تسليك لشبكات الصرف الصحى بشوارع ( الساحة، الشيخ، أبومخلوف، صالح المغربى )، وإصلاح أعطال بشبكات مياه شرب بشوارع ( رزق أبو إدريس، سيد أبو فرج، فرن عبدالحارس، كبابجى الحمد)، وتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بمحطة الصرف الصحى بالشيخ عتمان، ويجرى الإنتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بأحد محطات الوقود بقرية أم خنان.



