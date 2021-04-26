العربي: تطوير أكاديميات التجار لتقديم دبلومات متخصصة

وافق مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى على تطوير منظومة التدريب باكاديميات التجار والتى تقدم حزم تدريبية مختلفة حسب احتياجات المنتسبين فى نطاق كل غرفة ذلك الى جانب منظومة التدريب الالزامى للمصدرين والمستوردين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، صرح بذلك المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد وقال انه سيتم التوسع فى انشاء اكاديميات للتجار بكافة المحافظات بعد استقصاء اراء منتسبى كل غرفة لتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى يمكن تقديمها سواء فعليا او افتراضيا حيث سيقوم الاتحاد بوضع البرنامج العلمى الموحد لكل برنامج تم اختياره ، مع وضع مواصفات وخبرات من سيقوم بالتدريب من خلال التواصل مع الجامعات والخبراء المؤهلين للتدريب بكل محافظة , موضحا أنه سيتم اصدار شهادة باجتياز الدورة من الاتحاد العام والغرفة اسوة بما يتم حاليا فى دورات التصدير والاستيراد.





واضاف العربى انه من المقرر أن يخاطب اتحاد الغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرار وزارى يشتراط اجتياز دورة تدريبية باكاديمية التجار لحصول المتقدم على ترخيص بمزاولة التجارة ، علي غرار القواعد المرتبطة بالحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، علي أن تغطي الدورة الاسس القانونية للتجارة واليات الحصول على التمويل، ومبادئ الادارة والتسويق والمحاسبة الضريبية، وميثاق شرف التجارة، يضاف اليها جزئ متخصص لكل من الصناعة والخدمات ، ويشترط تجديد اجتياز الدورة كل خمس سنوات لتجديد الترخيص .





واوضح العربى ان ذلك ياتى فى اطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد فى اطار دور الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لقانون انشائه بهدف النهوض بمنتسبيهم خاصة اصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات المستحدثة بغرض تطوير منومة التجارة الداخلية و تنفيذ الشمول المالي .





ومن جانبه قال د. علاء عز أمين عام الاتحاد انه جارى الاتفاق مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاصدار دبلومة فى التجارة ، تمنح بعد اجتياز حزمة من الدورات المتكاملة ، وذلك اسوة بما يقوم به اتحاد الغرف الامريكية مع جامعة ديلاوير (برنامج Institute) واتحاد الغرف الاوروبية مع جامعة بروكسل (برنامج Academy) واتحاد الغرف الفرنسية مع جامعة مرسيليا، مشيرا الي أنه سيتم الترويج لتلك الدورات اقليميا تحت مظلة الاكاديمية وجامعة الدول العربية ، وعلى نفس النسق سيتم اصدار دبلوم فى ادارة الغرف ومنظمات دعم الاعمال بحزمة من الدورات تتكامل مع دورات ممارسة التجارة .