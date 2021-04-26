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هتبقى في هذا اليوم.. تعرف على موعد ترحيل اجازة شم النسيم 2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:22 م
شم النسيم 2021
شم النسيم 2021
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هتبقى في هذا اليوم.. تعرف على موعد ترحيل اجازة شم النسيم 2021

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد ترحيل اجازة شم النسيم 2021، خاصة أنّ هناك قرار سابق من مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، ليصبح موعدها يوم الخميس التالي، وذلك حفاظًا على مصالح المواطنين، وزيادة فترة الراحة للموظفين.

وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد ترحيل اجازة شم النسيم 2021، والموعد الجديد، وذلك في السطور التالية:-

موعد ترحيل اجازة شم النسيم
ويأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 3 مايو المقبل، وبحسب قرار سابق لمجلس الوزراء يتم ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس التالي، وبالتالي فاجازة شم النسيم يتوقع أن تكون يوم الخميس 6 مايو من نفس الشهر.

إجازتان في أسبوع واحد
يذكر أن في أسبوع شم النسيم، يأتي قبله بعدة أيام اجازة عيد العمال التي توافق السبت 1 مايو، ووفقًا للقرار السابق سيتم ترحيلها ليوم الخميس التالي 6 مايو، فهل يتم ترحيل الإجازتين لنفس اليوم؟.

اجازة شم النسيم والسوشيال ميديا
وفي نفس الوقت، سادت حملة على المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوم وتويتر، تتطالب الحكومة المصرية باعتبار يوم الاثنين 3 مايو اجازة رسمية بدون ترحيل لأي وقت آخر، لأن شم النسيم من الأعياد القليلة التي تتوحد يوم الاحتفال به وهو يوم الاثنين وهو يأتي في  اليوم التالي لعيد القيامة المجيد الذي يحتفل به المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين.

وفي كل الأحوال، فإنّ تأكيد ترحيل اجازة شم النسيم أو لا، يتم الإعلان عنه من قبل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قبل موعد الاحتفال بعدة أيام، والمتوقع أن تكون في نهاية الأسبوع الحالي.

عيد شم النسيم
الاحتفال بعيد شم النسيم هو احتفال فرعوني، أصبح عادة تتوارثها الأجيال، وهو يتميز بمأكولاته منذ أكثر من 4 آلاف عام، التي لكل منها رمز، مثل الفسيخ والملوحة والرنجة فهي ترمز إلى حب النيل والوفاء العظيم، أما تلوين البيض فهو يرمز إلى الحياة الجديدة، فكتكوت يخرج من الجماد إلى الحياة، أما الخس فهو من النباتات المقدسة التي كان يجب تناولها في تلك الفترة.

هتبقى في هذا اليوم.. تعرف على موعد ترحيل اجازة شم النسيم 2021

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