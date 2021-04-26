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مدرب الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة الكبرى

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام بالزمالك، أن هناك العديد من الاجتهادات الصحفية غير الدقيقة، بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية حول استقالته من منصبه بالجهاز الفني. 

 
وقال أسامة نبيه في تصريحات صحفية: "لا صحة لما تردد حول رفضي الاستمرار في منصبي كمدرب عام". 

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين في ستاد القاهرة الدولي، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب  الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، يليه الأهلي بـ 33 نقطة من 14 مباراة.

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الزمالك الدوري المصري اسامة نبيه

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