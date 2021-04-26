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"صحة النواب": استدعاء هالة زايد لإلقاء بيان "الصحة" بشأن أزمة كورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون  الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة. 

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".

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