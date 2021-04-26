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عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن حصول نادي برشلونة الإسباني على توقيع صفقة من العيار الثقيل ستنضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي تصريحات أدلى بها بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قال أن لاعبه إيريك جارسيا صاحب العشرين عامًا انتقل بالفعل لفريق نادي برشلونة.

قبل أن تخرج شبكة ESPN العالمية وتؤكد أن جارسيا سوف يوقع على عقود إنضمامه لكتيبة رونالد كومان حتى العام 2026.

يُذكر أن عقد جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسط رغبة اللاعب في العودة لفريقه القديم برشلونة والذي لعب له قبل أن يرحل في صيف العام 2017.

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مانشستر سيتي جارسيا برشلونة

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