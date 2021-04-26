الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمه السابق

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء آخر تطورات عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، من جديد إلى نادي الزمالك.





عودة باسم مرسي للزمالك





وأوضح المصدر أن باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، دخل دائرة اهتمامات مسئولي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق كان قد طلب التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي لكن مسؤولو الكرة وقتها رفضوا عودته لأسباب فنية.





وأتم المصدر أن باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي يعتبر على رأس المطلوبين للانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الهجوم الأبيض.



