الأسبوع المقبل.. الجيزة تستعد لتسكين أهالي عزبة حرب بمساكن منشاة البكاري

تستعد محافظة الجيزة، بتسكين أهالي عزبة حرب المرحلة الثانية بعمارات جديدة بمنطقة منشأة البكاري بحي الهرم، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة المناطق العشوائية وخلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين.



وقالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيرة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إن المحافظة أولت اهتماماً كبيراً للمناطق العشوائية والغير آمنة، والتي تعد منطقة عزبة حرب أحد هذه المناطق، حيث تم انشاء 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية بتبرع كامل من سمو حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لتكون سكن بديل لأهالي منطقة عزبة حرب.



وتابعت قامت المحافظة بعمل حصر ودراسة للأهالي القاطنين بالعزبة وتم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية.



وجاري العمل للانتهاء من أعمال المرافق الحيوية من كهرباء ومياه شرب للعمارات استعداداً لافتتاح المشروع رسمياً وتسكين الأهالي الأسبوع القادم.

