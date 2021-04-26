الصحافة التركية تتغنى بمصطفى محمد

أشادت بعض التقارير الصحفية التركية عن بشجاعة مصطفى محمد، نجم جالطة سراي خلال مشاركته في مباراة أنطاليا سبور الأخيرة.





وقالت صحيفة فناتيك التركية :"لم يرغب المدرب المخضرم فاتح تريم في المخاطرة بلاعبه الذي لم يتدرب مع الفريق لمدة 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن عندما تعقدت المباراة، قال النجم المصري مصطفى محمد لمدربه إنه يمكنه اللعب والمشاركة في المباراة".





وأضافت الصحيفة :"بعد تبادل الأفكار، قال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بوضوح : (الفريق يحتاجني، أريد أن ألعب).. ليدفع به المدرب إلى الملعب ويقتنص 3 نقاط ثمينة بالهدف الذي أحرزه".











