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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021).. "اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:32 م
دعاء 14 رمضان 2021
دعاء 14 رمضان 2021
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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021).. "اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين"

ازدادت عمليات البحث بطريقة كبيرة في الأونة الأخيرة عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021)، حيث أن شهر رمضان الكريم يستحب الدعاء، فهو من العبادات التي يؤديها المسلم بشوق وخصوصا خلال شهر الصوم، مصداقا لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ» وهو ما يجعل المسلمون يتلهفون للدعاء وخصوصا خلال الصوم. ونستعرض دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب، حيث يحرص المسلمون على الدعاء في رمضان.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب
وورد عن الصحابة والتابعين أنّ أفضل دعاء في رمضان، هو «اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين»، وذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها، أنّ من دعاء رمضان: «اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين».

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021)
كما نستعرض لكم متابعينا الكرام، أيضا دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021):-

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلّ الله عليه وآله، أنه قال: «اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ».

وهناك العديد من الأدعية التي يستحب قولها، وهي:
- «اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ».

- «اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وآثامه.

- «اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ».

- «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ».

- «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ».

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 مكتوب (دعاء 14 رمضان 2021).. "اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين"

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