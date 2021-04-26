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محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قوافل حملة "إفطار صائم " وأعمال تعبئة كراتين الحملة باستاد دمنهور الرياضى، لتوفير المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع المحافظة خلال شهر رمضان.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

وشارك "آمنة" فى أعمال تعبئة الكراتين التى تقوم بتوزيعها عدد من الجمعيات الخيرية بواقع عدد 2 جمعية من كل مركز وتحت اشراف التضامن الاجتماعى، حيث تم توزيع عدد 7000 كرتونة كمرحلة أولي و5000 كرتونة تم تعبئتها ليصبح الاجمالي عدد 12000 كرتونة مواد غذائية.

ومن جانبه أشار أيمن ابوغالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالاسكندرية والبحيرة ومطروح، انه منذ بداية شهر رمضان تم توزيع 650 سند عيله على 650 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وسند العيلة عبارة عن 70 كجم مواد غذائية، تحتوي الواكدةة منها علي 5 كرتونة وزن 11كجم، 8 علبه لحم، 2 لتر عصير، 10 كجم بطاطس، 1 كجم تفاح، 200جنية نقدي".

وأضاف أنه بذلك يصبح إجمالي سند العيله "3250 كرتونة، 3250 كجم تفاح، 6500 لتر عصير، 6.5 طن بطاطس، 5200 علبة لحم، 130 الف جنية نقدي"، كما يتم توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميا ليصبح إجمالي الوجبات طوال شهر رمضان المبارك 15000 وجبة.
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يشارك شباب "مصر الخير" تعبئة كراتين حملة "افطار صائم" بدمنهور (صور)

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