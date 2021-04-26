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يتصدرهم السيسي.. أبرز المسؤولين الذين تلقوا لقاح كورونا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين، سارع عدد من المسؤولين لتلقي لقاح كورونا، للحماية من العدوى، وحرصًا على صحتهم وسلامة الجميع.

ويرصد "الفجر"، أبرز المسؤولين الذين تلقوا لقاح كورونا.

الرئيس السيسي
تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائمة المسؤولين الذين تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

رئيس الوزراء
وبعده مباشرة، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللقاح، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد هذا الفيروس.

ودعا مصطفى مدبولي المصريين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك، مشيدا بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

وزيرة الصحة
بينما شاركت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، في سبتمبر الماضي، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح.

وتلقت اللقاح التجريبي ضد كورونا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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