"أمهات مصر": امتحان أبريل سهل في إدارات وصعب في أخرى

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك تباينا في الآراء حول مستوى امتحانات شهر أبريل المجمعة لطلاب سنوات النقل، وذلك في أول أيام الامتحانات .





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور أكدوا سهولة الامتحانات في إدارات تعليمية بينما تضمن صعوبة في بعض الأسئلة في إدارات أخرى في المحافظات المختلفة، وذلك لطلاب الصفوف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي.





وأشارت، إلى تلقي اتحاد أمهات مصر شكاوي عديدة خاصة بورقة المفاهيم، موضحين أن عدد من المدارس شددت على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة المفاهيم وهو ما أثار غضب الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك لأن الامتحان أوبن بوك ولا توجد كتب.



