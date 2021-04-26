مدير قصر العيني: سرعة تأثير كورونا على الرئة أصبح أشد

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، إن معظم حالات الإصابة بكورونا التي تصل للمستشفيات حالات متدهورة وشديدة بينما معظم الإصابات البسيطة يتم علاجها بالعزل المنزلي.





وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأعراض أصبحت تظهر بشكل سريع، وسرعة تأثير الفيروس على الرئة خلال الموجة الثالثة أصبح أشد.



