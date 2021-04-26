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مدير قصر العيني: سرعة تأثير كورونا على الرئة أصبح أشد
الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:45 م
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، إن معظم حالات الإصابة بكورونا التي تصل للمستشفيات حالات متدهورة وشديدة بينما معظم الإصابات البسيطة يتم علاجها بالعزل المنزلي.
وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأعراض أصبحت تظهر بشكل سريع، وسرعة تأثير الفيروس على الرئة خلال الموجة الثالثة أصبح أشد.
وتابع، أن البرتوكولات العلاجية متشابهة، وخلال الموجه الثالثة تم استخدام أدوية جديدة وتحقق نسب شفاء عالية، مشددًا على أن هناك وفرة في أسرة الرعاية المركزة ويتم تقديم الخدمة الصحية على أفضل مستوى، منوهًا بأن من يحصل على لقاح كورونا يحمي نفسه، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه لأخذ اللقاح، مؤكدًا أن التطعيم لا يمنع الإصابة بكورونا ولكن يخفف من حدة الأعراض، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصل أي مصاب بكورونا عقب تناوله للقاح.
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