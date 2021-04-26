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فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يبدو أن عودة يوسف (فارس الأندلسي) إلى أحداث مسلسل أولاد الغول لن تكون عادية بعدما صدم جمهوره بشخصية مختلفة تمامًا يتراجع عن واجباته نحو زوجته وحماته ويرغب في السعي وراء الفن، كما كذب حول سبب اختفاؤه في الفترة السابقة.

وتفاجأ الجمهور بعد عودة يوسف بشخصية تتهرب من مسئولياتها حيث أخبر زوجته بأنه لا يمكنه توفير منزل لزوجته وإعالة حماته بعد وفاة زوجها، مدعيًا أنه لا يمكن الإنفاق على منزل وهو مازال يأخذ مصروفه من والده، وأنه يرغب في العمل في الفن والتلحين لمشاهير الغناء، متهمًا زوجته بالرغبة في تقييده، كما كذب حول سر اختفاؤه بأنه كان في العمل فيما أمضى الوقت مع المغنية أحلام.


يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعًا محتدمًا طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.


يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.


فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول
فارس الأندلسي يصدم الجمهور بتحولات شخصيته في أولاد الغول

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