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فاكسيرا: بدء إنتاج 5 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر خلال شهرين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا التابع لوزارة الصحة، إن المصنع مرخص من هيئة الدواء المصرية وهناك وفد من منظمة الصحة العالمية زار المصنع سبتمبر الماضي وأشاد بجاهزيته لتصنيع لقاح كورونا محليًا، وبناءً عليه تم التعاقد مع الجانب الصيني لتصنيع اللقاح محليًا، ويتوقع وصول الخبراء الصينيين في غضون أيام لبدء التشغيل التجريبي للمصنع.

وأضافت هبة والي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه كلما توفر كميات أكثر من اللقاح يقلل فترة حصول المواطنين على اللقاحات، موضحة أنه بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي ستصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيع القاح وتصديره لإفريقيا، مشيرة إلى أنه خلال شهرين سيتم البدء في إنتاج 5 مليون جرعة من لقاح كورونا في مرحلة التعبئة، ثم زيادة الانتاج تدريجيًا لتصل لـ 60 مليون جرعة، مشيرة إلى أن الإنتاج يتم تحديده وفقًا لاحتياج السوق والطاقات الانتاجية لديهم.

وتابعت رئيس مجلس إدارة فاكسيرا التابع لوزارة الصحة، أن أي لقاح يتم تداوله في مصر مأمون وفعال لكونه لا يتم تداوله إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية وتأكيد أنه آمن وفعال، منوهة بأن الجانب الصيني سيقوم بنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح إليهم لاعتمادها لتصنيع اللقاح فيما بعد.

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