حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية "FEPS BI" تعلن قبول 9 مشروعات بالدورة السادسة

أعلنت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية FEPS BI بجامعة القاهرة قبول 9 فرق في دورة الاحتضان السادسة وذلك بعد اجتيازها كافة المراحل والمقابلات الأولية والتقييمات المبدئية التي تخضع لها المشروعات المتقدمة للاستفادة من خدمات الحاضنة والمتمثلة في توفير الدعم المادي والتقني والمالي المناسب من تدريبات و جلسات إرشاد متخصصة يقدمها مجموعة من الخبراء والمرشدين المتخصصين وبما يضمن تحولها من مجرد أفكار إلى مشروعات وشركات ناشئة على أرض الواقع بتخرجهم من دورة الإحتضان.





وكشفت الدكتورة هبة مدحت ذكي، المدير التنفيذي للحاضنة عن أسماء وخدمات المشروعات المقبولة في دورة الاحتضان السادسة والتي جائت وفق مجموعة المعايير التي وضعتها لجنة الخبراء لضمان اختيار مشروع قادر على التكيف مع ظروف وبيئة السوق المحلي من خلال المساهمة في تلبية احتياجات المستهلكين.





وضمت قائمة المشروعات المقبولة في دورة الاحتضان السادسة 9 فرق في مجالات مختلفة، منهم مشروع يعمل على تقديم تصميمات عصرية من الجلد الطبيعي وبجودة ممتازة، ومشروع «مرتجل» الذي يعمل على تبسيط الفنون البصرية والأدائية من أجل مساعدة الفرد على اكتشاف ذاته، ومشروع «فرحي» وهو متجر شامل لتجهيزات يوم الزفاف، وتطبيق «طوارئ» الذي يقدم الخدمات الطبية للمستخدم من خلال توصيلة بأقرب طبيب أو مستشفى، ومشروع «SIMPLY» وهي أداة تعليمية خاصة بالأطفال تساعدهم على بناء التكنولوجيا الخاصة بهم، وتطبيق «أسس» والذي يقدم اختبارات موضوعية وأنشطة مفصلة تساعد في عملية نمو طفلك، ومشروع «ايكو فل» وهو متجر إلكتروني يعرض منتجات متنوعة من مختلف التجار حول العالم، ومشروع «G Home» وهو نظام تحكم ذكي في المزارع عن طريق موبايل أبلكيشن، إضافة إلى تطبيق متخصص في تقديم تسهيلات لصيانة السيارات عن طريق توجيه المستخدم لأقرب مركز صيانة.





وأكدت المدير التنفيذي للحاضنة، لدينا مجموعة من الخبراء والمرشدين الذين يعملون طوال فترة احتضان المشروعات مع الشباب على كسبهم مجموعة المهارات التي تضمن نجاح مشروعاتهم وتحويلها من أفكار إلى شركات ناشئة قادرة على الصمود في ظل الظروف التي تحكم السوق المحلي والإقليمي وذلك من خلال قدرتها على التطوير والابتكار والإبداع والاحترافية التي تضمن خروج منتجات هذه الشركات بالشكل الذي يرقى لتلبية احتياجات المستهلكين من الفئات المستهدفة.





وواصلت، لدينا العديد من المشروعات التي استطعنا أن نوفر لهم كافة أشكال الدعم التي ساعدتهم على التطور ومن ثم تحقيق النجاحات النسبية في السوق، ولفتت إلى أن الحاضنة تعمل منذ أول يوم لها على دعم جهود الدولة الرامية لتطوير وتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على العمل الحر بما يساهم في تنمية وتطوير تجارب رواد الأعمال والحد من البطالة وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية مصر 2030.