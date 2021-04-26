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وزيرة الثقافة تكرم شيخ المداحين الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالإحتفاء وتكريم الرواد الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن فاعليات البرنامج الرمضاني هل هلالك، يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق، شيخ المداحين اسم الفنان (محمد الكحلاوي)، بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم 28 أبريل.

وبحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، يقدم خلالها الفنان أحمد الكحلاوي وفرقته الموسيقية حفل غنائي.

وسيقوم نجله الفنان الدكتور أحمد الكحلاوي، بإهداء بعض من مقتنيات والده إلى وزارة الثقافة ممثلة في متحف المركز القومي للمسرح.

يهدي المركز على الحضور كتيب عن مسيرة الفنان محمد الكحلاوى الإبداعية.

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