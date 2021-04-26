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غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي  زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه اليت ستواجه تشيلسي الإنجليزي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ريال مدريد كل من فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.

وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.



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