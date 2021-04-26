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ارتفاع حالات الانتحار بتركيا بسبب البطالة وانهيار الاقتصاد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
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انتحر الشاب التركي سليمان هاس أوغلو، البالغ من العمر 26 عامًا، في مقاطعة سيلفان التابعة لمدينة ديار بكر التركية، بسبب البطالة. 

 

وقال موقع «تيجرس» التركي، إن هاس أوغلو كان يبحث عن عمل منذ فترة طويلة، ولما فشل أصيب باكتئاب فألقى بنفسه من الطابق الـ14 من أحد المنازل التي ذهب لزيارتها.

 

وبدأت فرق الشرطة التحقيق في الحادث، بعدما نقلوا جثة هاس أوغلو إلى المشرحة.


 
 

يذكر أن هناك العديد من التقارير كشفت عن ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تركيا في عهد أردوغان.

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