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حقيقة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، حقيقة رغبة اللاعب في العودة إلى صفوف الأهلي مجددا في الفترة المقبلة.

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي 

وأكد صقر أن رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لم يطلب العودة لصفوف النادي الأهلي، مشددا على اقتناع اللاعب بتجربة بيراميدز.

وقال علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي جناح بيراميدز، في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة: "رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز، وسعيد هناك بشكل كبير". 

وتابع صقر: "حينما سُأل رمضان صبحي عن العودة للأهلي تم تفسير كلامه بشكل خاطئ، رمضان صبحي لم يطلب الرحيل عن بيراميدز، ولم يطلب العودة للأهلي، وسعيد بوجوده في فريقه".

وأكمل: " رمضان صبحي يعرف الأخبار منى ولا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي نهائيا، كما أن ضغوط جماهير الأهلي لا تؤثر عليه فى الملعب".

وأتم وكيل صبحي: " رمضان لاعب كبير ولديه خبرة كبيرة للتعامل مع أى ضغوط يتعرض لها فى مسيرته الكروية، أي خطوة مقبلة لرمضان ستكون من خلال بيراميدز لأنه سعيد بالتعامل مع النادى والإدارة هناك".

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رمضان صبحي بيراميدز الأهلي

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