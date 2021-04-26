آيركايرو تستقبل أولى طائراتها الجديدة A320neo

استقبلت اليوم شركة اير كايرو أحدث طائراتها من طراز A320neo والتى انضمت إلى أسطولها الجوى الذى يضم سبع طائرات، وذلك ضمن صفقة تضم ثلاث طائرات من نفس الطراز بالإضافة الى ثلاث أخرى جارى التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالى وصولا بالأسطول الى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتطوير وتحديث أسطول طائرات الشركات الوطنية بشكل دائم لتحقيق أعلى درجات المنافسة بين شركات الطيران بالمنطقة والتوسع فى أسواق جديدة تعزز العائد الاقتصادى للدولة



وتستمر ايركايرو في تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليميًا ودوليًا لتقدم خدماتها لمزيد من العملاء فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بما يدعم التوسع والتنوع فى الأسواق التى تصل اليها طائرات آيركايرو وأيضا يخفض متوسط عمر أسطول آيركايرو الى 5.6 سنة الأمر الذى يعزز السلامة والأمان على متن رحلات آيركايرو.



وصرح الأستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو انه قد تم إختيار كل تجهيزات الطائرة بعناية وتم الاتفاق مع الشركة المصنعة لتحديث إمكانات كابينة الركاب من حيث إلسلامة والأمان والراحة والمتعة وأيضا تحسين إقتصاديات التشغيل بما يمنح ركاب آيركايرو مزيجا جذابا.



واضاف شريف ان الطائرة تتميز بأنها الأوسع فى فئة الطائرات ذات الممر الواحد وقدرتها على التحليق لما يفوق السبع ساعات ونصف بكامل الحمولة التى تتسع لـ180 مقعد فى درجة واحدة مع إنخفاض معدلات إستهلاكها للوقود بما يساهم فى خفض الإنبعاثات كما زودت الطائرة بوسائل الترفية التى تعرض أحدث الأفلام والبرامج والنشرات الإخبارية والألعاب بما يجعل المتعة تبدأ بالسفر على متن رحلات آيركايرو.