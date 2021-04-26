لماذا وصف الله أعمالنا بالطائر المعلق بعنق الإنسان؟.. خالد الجندي يُجيب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا"، لافتًا إلى أن الطائر هو العمل، وشبه بالطائر؛ لكون الناس كانت تتشائم من حركة الطائر، وتحدد مستقبله عن طريق حركة الطائر، فأراد القرآن أن يوضح الطائر الذي يحدد حياة الإنسان هو عمله.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أن عمل الإنسان ملازم له لا يتركه وهو الذي يحدد أجله وأخرته وحياته، منوهًا بأن هناك عملين للإنسان عمل دنياوي وأخر أخروي.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإنسان في الدينا يهتم ببناء منزل وتشطيبه وعمل ديكورات مميزه له، فهل يهتم كذلك بإعداد وفرش بيته في الجنة بالعمل الذي يهيأه للعيش فيه.

