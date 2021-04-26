تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

جددت منظمة الصحة العالمية تحذيرها استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في الهند، موضحة أنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.



وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح في هذه المرحلة "المدى المسؤولة عنه السلالة الجديدة في الزيادة السريعة في الإصابات في الهند في الشهور الأخيرة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".



وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في زيادة الإصابات، وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.



علاوة على ذلك، قد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عامل ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

