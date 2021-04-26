مياه الدقهلية: بدء اختبار المشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم

قامت لجنة من مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية؛ باستقبال الدفعة الأولى من المشاركين في مسابقة حفظ القرآن لعام 2021، والتي يشارك فيها (93) من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأبنائهم، تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتنظمها اللجنة الرياضية بالشركة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة.



ويذكر أن المسابقة مقسمة لثلاث مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كامل، والنصف، والربع، وتستمر الاختبارات على مدار 3 أيام، بداية من اليوم الأثنين الموافق 2642021، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2842021، وسيقام حفل تكريم للفائزين عقب انتهاء الاختبارات.