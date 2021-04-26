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"محدش يهاجمها".. "صحة النواب" تطرد مندوب وزيرة الصحة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث شهد الاجتماع غضب أعضاء المجلس خلال اجتماع اللجنة موجهين انتقادات للوزيرة والمطالبة باستدعائها، وذلك بعدما قام أحد مندوبي وزارة الصحة، وقال: "لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة".

وطالب النواب، إخراج مندوب الوزارة من الاجتماع، وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، قائلين: "لازم يخرج بره".

من جهته قال النائب ضياء داود: "أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول إيه، هذا غير مقبول، ده تجاوز، ولازم يطلع بره"، متابعا: "كدا الوزيرة هتديله ترقية، دا لازم يتحال للتحقيق".

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