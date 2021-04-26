كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، اجتمعت بعد مباراة القمة أمام الأهلي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، ومعرفة سبب تراجع الأداء في بعض المباريات.





وأشار المصدر، أن كاتيرون نقل لإدارة القلعة البيضاء، أن الفريق يضم حاليًا بين صفوفه أكثر من لاعب لا يستحقوا التواجد داخل القلعة البيضاء.





وأكد المصدر، أن هناك لاعبين لا يقوموا بالأدوار المطلوبة منهم، وأن كارتيرون مضطر للدفع بهم في المباريات لعدم وجود البديل الكفء داخل صفوف الفريق.





وأوضح المصدر، أن مسؤولو القلعة البيضاء طالبوا كارتيرون بتحديد اللاعبين المقصرين ضمن تقريره نهاية الموسم، تمهيداً للاستغناء عنهم وعرضهم للبيع.



