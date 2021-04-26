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ناجلسمان يحسم مستقبله مع لايبزيج

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني حسم مستقبل عقب نهاية الموسم المقبل.

وأفادت شبكة سبورت 1 الألمانية بأن إدارة لايبزيج الألماني اجتمعت مع ناجلسمان, حيث يرغب المدير الفني الألماني في الرحيل إلى بايرن ميونيخ وقام بإبلاغ مسئولي لايبزيج برغبته بالفعل.

وأكدت الشبكة الألمانية أن لايبزيج يرغب في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن المدير الفني الشاب على الرغم من أنه قبل أسبوع كان يطلب من 15 إلى 20 مليون ومازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن ناجلسمان يُعتبر من أقوى المُرشحين لخلافة هانز فليك في بايرن ميونخ وتهتم أندية أخرى بالتعاقد معه على رأسهم توتنهام الإنجليزي.

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