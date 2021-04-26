3 ساعات لفك لغز مقتل قتل رضيع ببولاق.. والمتهمة تعيش مع ضرتها

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة اتهام ربة منزل بقتل رضيعها خنقا بمنطقة بولاق الدكرور، غربي المحافظة.





وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة "إصلاح" 26 سنة، هي الزوجة الثانية لوالد الرضيع، وتقيم في منزل واحد مع ضرتها، بمنطقة صفط اللبن وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه.





على مدار 3 ساعات استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الجيران، وقاطني المنزل، وتبين عدم تطابق أقوال والدة الضحية مع جيرانها، وتظاهرها بالحزن، على فراق رضيعها.



