اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول داخل الإتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد بشأن تأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن إطار منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المحلي.

حقيقة تأجيل مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

وأوضح المصدر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، استقر على إقامة مباراة القمة في موعدها بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك لحساب منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء يوم 10 من شهر مايو من المقبل.

وأكد المصدر أن مسؤولي الجبلاية، أغلقوا ملف تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك بالدوري المصري، لاسيما أن الناديين يرفضا مبدأ لعب القمة أو أي مباراة أخرى بدون اللاعبين الدوليين.

وأتم المصدر موضحا أن الأهلي والزمالك لم يتقدما بأي طلبات رسمية تكشف عن رغبتهما في تأجيل مواجهة القمة المصرية المقرر إقامتها مساء يوم 10 مايو المقبل.