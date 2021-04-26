موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني





تترقب جماهير وعشاق ريال مدريد موعد مباراة الميرنجي ضمن أوساسونا ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.





موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني





ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا ضمن إطار الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت الموافق 1 مايو.





و يسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.





و يحتل ريال مدريد الترتيب الثاني بجدول الدوري الاسباني برصيد 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط برشلونة فيما يفصل الميرنجي نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.





وفي سياق آخر، يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفه تشليسي الإنجليزي مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



