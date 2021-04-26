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رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد "مدبولي"، ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي، مؤكدًا الثقة في قدرة وزارة النقل على الإلتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الإنتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ.

تقرير حول تطوير الطريق الدائري
وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري، وتناول على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ وعرض ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالي 97.5 كم، مشيرأً إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكباري والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية في القاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المروري، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبي الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.

كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المباني المتعارضة والمواقف العشوائية، وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.

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مصطفى مدبولي بوابة الفجر الفجر اعمال توسعة الطريق الدائري

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