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خالد الجندي: الالتزام بالتدابير الصحية عبادة (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعاني من مشكلة انفصال تام بين المفروض والواقع، وهذا سندفع ثمنه.

وناشد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، جميع الدعاة أن يتوقفوا عن كلام الرقائق والحديث عن الحور العين، وأن يؤكدوا أن اتقان العمل والسعي على الرزق، والالتزام بالتدابير الصحية عبادة وقضية حياة أو وموت ووجود، والوقاية خيرًا من العلاج، معقبًا للدعاة: "نزلوا الناس على أرض الواقع".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نأخذ من الدين الشعارات دون تطبيقها، فنجد على سيارات النقل آيات قرآنية وأدعية وعند سيرها بالشوارع لا تطبق هذه الآيات والأدعية على أرض الواقع.

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