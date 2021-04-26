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قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط 10 طن دقيق مدعم بالجيزة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 10 طن" دقيق بلدى مدعم إستخراج 82%، دقيق منخول - نخالة ناعمة، 3 ماكينات نخل دقيق"، ميزان كهربائي، ماكينة خياطة بحوزة صاحب منخل دقيق بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوراق شمال الجيزة.

وذلك لقيامه بتجميع والإستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% الذى يصرف بنظام الحصص للمخابز المرخص لها إنتاج الخبز البلدى الذى يصرف على بطاقات التموين للمواطنين، وإعادة نخله وتعبئته فى أجولة تحمل بيانات تفيد أنه دقيق فاخر وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مسببًا أضرار جسيمة بالإقتصاد القومى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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