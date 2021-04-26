محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين اجتماعا، مع مديرة فرع منطقة تعمير بورسعيد المهندسة هويدا شميس، وذلك في إطار متابعة المشروعات الحالية على رأسها تطوير شارع الشاحنات والتي تتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد وجهاز التعمير.





واستعرض "الضغبان"، آخر تطورات العمل في المشروعات التي شهدها الشارع مؤخرا، مؤكدا على دعمه لكافة أنواع التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع الشاحنات بما يضمن الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة، وتنفيذ الاعمال على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة، حيث شهد الشارع أعمال تطوير على أعلى مستوى تماشيا مع كافة الاعمال التنموية التى تشهدها المحافظة.



