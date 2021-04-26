Advertisements

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:53 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شيماء الريس
Advertisements
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين اجتماعا، مع مديرة فرع منطقة تعمير بورسعيد المهندسة هويدا شميس، وذلك في إطار متابعة المشروعات الحالية على رأسها تطوير شارع الشاحنات والتي تتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد وجهاز التعمير.

واستعرض "الضغبان"، آخر تطورات العمل في المشروعات التي شهدها الشارع مؤخرا، مؤكدا على دعمه لكافة أنواع التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع الشاحنات بما يضمن الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة، وتنفيذ الاعمال على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة، حيث شهد الشارع أعمال تطوير على أعلى مستوى تماشيا مع كافة الاعمال التنموية التى تشهدها المحافظة.

هذا، ويجري الآن أعمال رصف وربط الشارع مع تقاطع محور ٣٠ يونيو والذي يخدم الميناء البري وشارع البترول وشارع الرحاب.
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ أقل من ساعتين

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

منذ أقل من ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ 41 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: أعمال الرصف والصرف في بلقاس تسير بشكل جيد

العثور على جثة طفل مشنوقا في ظروف غامضة ببورسعيد

محافظ بورسعيد يسلم عدد من العقود لمستحقي الاسكان الاجتماعي

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينه بنها

محافظ القليوبيه يتابع أعمال رصف شارع جامع ناصر ببنها ضمن تطوير كورنيش النيل

محافظ بورسعيد يتفقد تطوير شارع الشاحنات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى