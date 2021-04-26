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نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.. ما لا تعرفه عن ضحية "رامز عقله طار"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال لاعب النادي الاهلي محمد هاني في حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير " رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.

وفي السطور التالية معلومات لا تعرفها عن اللاعب محمد هاني:

- اسمه الحقيقي محمد جمال هاني - - أحد ابناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي


- نجح في فرض نفسه علي تشكيله الفريق الاول وهو في سن الثامنه عشر من عمره ليساهم في تحقيق العديد من الالقاب

- استطاع أن يثبت أقدامه في مركز الظهير الأيمن،لينضم لصفوف المنتخب المصري الاول عام2016

- تاريخ الميلاد:2512016
- رقم التيشرت 30
- الطول 180

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