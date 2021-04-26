نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.. ما لا تعرفه عن ضحية "رامز عقله طار"





وفي السطور التالية معلومات لا تعرفها عن اللاعب محمد هاني:



- اسمه الحقيقي محمد جمال هاني - - أحد ابناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي





- نجح في فرض نفسه علي تشكيله الفريق الاول وهو في سن الثامنه عشر من عمره ليساهم في تحقيق العديد من الالقاب



- استطاع أن يثبت أقدامه في مركز الظهير الأيمن،لينضم لصفوف المنتخب المصري الاول عام2016



- تاريخ الميلاد:2512016

- رقم التيشرت 30

- الطول 180

يستضيف الفنان رامز جلال لاعب النادي الاهلي محمد هاني في حلقة اليوم من برنامج المقالب الشهير " رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.